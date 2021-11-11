Министерство инфраструктуры планирует основательно заняться вопросами по передаче торгового порта «Херсон» концессионеру и завершить процесс в этом году.

Об этом «Интерфакс-Украина» заявил замглавы ведомства Юрий Васьков.

Чиновник уточнил, что выход одного из партнеров из концессии не поменяет конечный результат с подписанием акта передачи.

— Концессия морского порта «Херсон» — пилотный проект. В переходный период проявилось несовершенство концессионного законодательства. Сейчас, чтобы концессия состоялась, проблемные моменты решаются совместно с другими органами власти путем принятия подзаконных актов. Также были определенные задержки с оформлением земли, но это относится к компетенции местных громад, — акцентировал Юрий Васьков.

Напомним, глава АМПУ выступал с похожим заявлением.