Ещё один один совладелец группы компаний «Risoil» Джемал Инаишвили заявил, что покидает проект концессии Херсонского морского торгового порта.

Как рассказал он в интервью «Порты Украины», основной причиной его выхода из проекта является затягивание процесса передачи порта концессионеру Министерством инфраструктуры и АМПУ.

— Основная причина – это затягивание процесса передачи Херсонского морского торгового порта (ХМТП) концессионеру Министерством инфраструктуры Украины (МИУ) и Администрацией морских портов Украины (АМПУ). Этот процесс длится еще с июня 2020 года, когда был подписан договор с государством. Изначально планировалось, что процесс передачи закончится в течении шести месяцев, но прошел уже год и пять месяцев, и процесс передачи все еще не завершен, – сказал Джемал Инаишвили.

По его мнению, передача порта «Херсон» в концессию затянулась, поскольку МИУ и АМПУ не подготовились должным образом к этому процессу.

— Наверное, по причине того, что ни МИУ, ни АМПУ не подготовились должным образом к организации своевременной передачи Херсонского порта в концессию и начали менять условия прописанные в концессионном договоре, что абсолютно недопустимо. 21 января 2020 года мы были объявлены победителями в конкурсе на концессию Херсонского порта, а 26 июня 2020 года был подписан концессионный договор. За все это время было проведено огромное количество совещаний и встреч с представителями МИУ и АМПУ но, к сожалению, мы так и не смогли завершить этот процесс, – сказал Джемал Инаишвили.

Он добавил, что на сегодняшний день все еще осталось несколько нерешенных проблем, из которых две основные – это вопрос с песчаным карьером, а также вопросы кредиторской и дебиторской задолженности ХМТП.

— И один и второй вопрос прописаны в концессионных обязательствах со стороны МИУ. Долги порт начал накапливать еще с момента создания АМПУ и разделения активов и видов деятельности. К этому нужно добавить крайне неэффективное управление в течении многих лет со всеми вытекающими последствиями. Чем дальше затягивается процесс передачи порта, тем больше долгов предприятие продолжает набирать и, к сожалению, мы никак не можем повлиять на этот процесс, так как до сих пор не приняли порт в управление. Все эти проблемы говорят о том, что и в подготовке тендерной документации, и в ТЭО были допущены определенные ошибки. При том, что это главный документ, на основании которого мы и другие участники принимали решение о подаче заявки на конкурс. Более того, за эту документацию и ТЭО мы уже заплатили ЕБРР ни много ни мало – 670 тысяч евро, – сказал Джемал Инаишвили.

Ранее сообщалось, что совладелец группы компаний «Risoil» Шота Хаджишвили официально заявил о том, что покидает проект концессии Херсонского морского торгового порта. После чего в «Администрации морских портов Украины» сообщили, что процесс передачи Херсонского морского порта и Николаевского специализированного морского порта «Ольвия» планируют завершить в декабре 2021 года.

Напомним, в январе 2020 года победителем конкурса на концессию николаевского порта «Ольвия» стала компания из Катара – QTerminals. Тогда еще министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что QTerminals инвестирует в инфраструктуру Николаева 80 миллионов гривен.

В феврале 2020 года Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение на концессию в порту «Ольвия». После чего, министр Владислав Криклий сообщил, что в связи с пандемией коронавируса катарская компания QTerminals и Министерство инфраструктуры Украины ведут переговоры о концессии николаевского морского порта «Ольвия» в режиме онлайн-конференций.

Спустя полгода, в августе 2020 года, Николаевский специализированный морской порт «Ольвия» официально передали в концессию катарской фирме QTerminals сроком на 35 лет. Позже в катарской компании QTerminals подтвердили сумму инвестиций в порт «Ольвия» в размере 140 миллионов долларов.