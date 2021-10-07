Передачу Херсонского морского порта и Николаевский специализированный морской порт «Ольвия» в концессию планируют завершить в декабре 2021 года.

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы ГП «Администрация морских портов Украины» Александр Голодницкий в комментарии Интерфакс-Украина во время международной выставки NewPort в Киеве.

— Пока определенные сроки – до 26 декабря, — сказал Александр Голодницкий.

По его словам, передачу порта «Херсон» тормозят вопросы, связанные с землеотводами, лицензией на добычу ископаемых. По «Ольвии» — концессионеру нужно пройти еще некоторые процедуры в АМКУ.

— Вопросов, связанных с тем, что процесс не идет так быстро со стороны АМПУ, нет. Все, что связано с АМПУ – все решено. Мы готовы, заинтересованы. Чем раньше придет концессионер, тем быстрее оживится работа порта, — подчеркнул Александр Голодницкий.

Напомним, 20 августа 2020 года Николаевский специализированный морской порт «Ольвия» официально передали в концессию катарской фирме QTerminals сроком на 35 лет.

Компания «Risoil-Херсон» победила в конкурсе на концессию Херсонского морского порта в январе 2020 года. 26 июня, порт был передан в концессию сроком на 30 лет.