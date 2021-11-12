С начала года и по состоянию на 1 октября туристический сбор в Николаевской области достиг 5,42 миллиона гривен. В прошлом году цифра была на уровне 2,8 миллиона.

Об этом сообщил замглавы Николаевской облгосадминистрации по туризму Николай Маринов на своей странице в Facebook.

Туристический сбор уплачивается поквартально. В Николаевской области курортный сезон длится с мая по сентябрь, основные суммы поступают в бюджеты громад 2 раза в год — в феврале-августе и в октябре-ноябре.

Основные громады-получатели сбора:

Николаевская. 2020 год — 1,3 миллиона, 2021 — 2,4 миллиона; Коблевская. 2020 год — 1 миллион, 2021 — 2 миллиона; Черноморская. 2020 год — 208 тысяч, 2021 — 500 тысяч; Очаковская. 2020 год — 174 тысячи, 2021 — 346 тысяч.

Напомним, Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким 16 февраля поручил создать новое структурное подразделение — управление туризма и курортов. Ранее сообщалось, что в управлении будет работать 13 человек, включая начальника. При этом Виталий Ким уменьшил штат департамента экономразвития и региональной политики на 4 человека, департамента финансов — на 6 человек и управления молодежи и спорта — на 3 человека.

Также напомним, заместитель главы Николаевской облгосадминистрации Николай Маринов заявил, что предусмотренных в этом году бюджетом области 1,6 миллионов гривен на развитие туризма крайне мало.