Представители крупного бизнеса РФ Михаил Фридман и Герман Хан готовы были потратить миллиард долларов на покупку monobank.

О несостоявшейся сделке написала украинская редакция Forbes.

Издание получило информацию о переговорах от главы набсовета Универсал Банка Сергея Попенко. Monobank работает через лицензию этого финучреждения.

— Инвесторы к нам приходили, вы читали прессу… Были интенсивные переговоры. Наша сторона еще не готова к транзакции. Это был интерес, приведший к нашим размышлениям. Но наша готовность была недостаточной, — объяснил финансист.

Соучредитель monobank Олег Гороховский говорит, что стороны разошлись во мнениях по поводу цены актива. Гороховский говорит, что проект стоил дороже миллиарда долларов.

— Если применить мультипликатор по прибыли, которая даже в Украине составляет 6, стоимость mono будет составлять $1 млрд. Будучи нулевым активом три года назад, monobank сейчас обслуживает более четырех миллионов клиентов и имеет второй по размеру ритейловый портфель в стране после ПриватБанка. Когда есть такая успешная история, рынок и риск страны вторичны. В такие компании инвесторы готовы вкладываться по любым мультипликаторам, — дал разъяснения Сергей Потапенко.

В дальнейшем владельцы (паритетные доли у Fintech Band и группы ТАС Сергея Тигипко) планируют выводить monobank на IPO и заключать выгодную сделку в течении нескольких лет.

Forbes оценивает состояние Михаила Фридмана в $15,5 млрд, Германа Хана — в $10 млрд. В Украине у них уже есть бизнес, в частности, олигархам принадлежат Альфа Банк Украина, «Киевстар» и IDS Borjomi (производящий минеральную воду под брендами Моршинской» и «Миргородской»).

Как сообщалось, один из сооснователей monobank дал деньги на восстановление сгоревшего костела Святого Николая.