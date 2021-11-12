IBOX и «Леогейминг Пэй» оспаривают в суде штрафы Нацбанка за нарушение финмониторинга.

Об этом пишет Экономическая правда.

Так, в сентябре регулятор сообщил, что АО «АЙБОКС БАНК» получило письменную оговорку из-за нарушения финмониторинга и закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем.

Кроме того, банк оштрафовали на 10 миллионов гривен за нарушение того же закона. А именно – АО не выполняло надлежащую проверку новых и действующих клиентов банка.

Тогда же из-за нарушения того же закона, но в части ненадлежащего управления рисками, на 549 тысяч гривен оштрафован «ФК ЛЕОГЕЙМИНГ ПЭЙ». Компания получила также письменную оговорку за нарушение ряда требований закона.

Национальный банк будет защищать правомерность указанных решений в суде, отмечает регулятор.

Ранее сообщалось, что в НБУ оценили объем «серой» экономики до 30% ВВП.