Это рекордный объем выкупленной валюты за неделю почти за два года — с декабря 2019 года, когда регулятор приобрел свыше 1,5 миллиарда долларов.

Из всего объема сделок по покупке валюты, 15 млн долларов НБУ выкупил по лучшему курсу (Matching), остальные — по единому.

Как уточняет Экономическая правда, избыток валюты на рынке связан с выпуском Укрэнерго еврооблигаций в размере 825 млн долларов.

— Оператор конвертировал их в гривну, чтобы перевести Гарантированному покупателю 19,3 миллиардов гривен на погашение долгов перед зеленой генерацией, — говорится в сообщении.

В целом с начала года НБУ выкупил на рынке 3,6 млрд долларов, а продал 246,6 ммиллиона долларов. Положительное сальдо интервенций составило более 3,3 млрд долларов.

Как сообщалось, IBOX и «Леогейминг Пэй» оспаривают в суде штрафы Нацбанка за нарушение финмониторинга.