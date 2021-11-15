Государственное казначейство с 2018 по 2021 годы выплатило по кредитам Европейского банка реконструкции и развития больше 30 миллиардов гривен. Эти долговые обязательства остались от правительства беглого президента Виктора Януковича.

Оплату ссуд проанализировало издание Наші гроші.

Речь идет о 450 миллионах евро, которые ЕБРР одолжил Украине в 2010 году на реконструкцию трасс M-01, M-05, M-06, M-07, N-01 и R-02 под Киевом.

Учитывая проценты, Укравтодор за три года выплатил европейским структурам 30,09 миллиардов гривен, при этом, 2021 год стал самым затратным для бюджета. Если в 2018 на эти цели потратили 5,34 млрд гривен, в 2019 на 1,43 млрд больше, а в 2020 — 5,35 млрд гривен, то в текущем году, который еще не окончился, выплаты уже достигли 12,62 миллиардов гривен.

К платежам госказначейства прилагались пояснения, что в эти выплаты входят уплата процентов, дохода по облигациям, предоставление гарантий по кредиту, возврат займа и иное.

Самый большой скачек трат на старые долги произошел этой весной: в апреле Укравтодор перевел на счета «Укрэксимбанка» 5,78 миллиардов гривен на закрытие долгов по облигациям, выпущенным в 2020 году.

— Тогда правительство предоставило Укравтодору государственные гарантии по погашению облигаций на сумму 19,27 млрд грн. Всего тогда были эмитированы облигации пяти серий, сейчас погашена первая из них серии К — годовая. Остальные выпуски должны погасить частями еще за четыре года, —- разъясняется в материале.

Напомним, в правительстве раскрыли детали возвращения миллиардов Януковича.