Правительство планирует до конца года разделить компанию «Укрнафта» на «газовую» и «нефтяную» части.

Об этом пишет Зеркало недели.

По информации журналистов, схема разделения еще не утверждена. В основе базового сценария НАК «Нафтогаз Украины» достаются четыре из шести нефтегазодобывающих управлений, речь о западноукраинских месторождениях («Укрнафта-Запад») и газовом «Полтаванефтегазе».

Группе «Приват» Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова останутся два нефтегазодобывающих управления – «Ахтырканефтегаз» и «Черниговнефтегаз».

При этом, по данным ЗН, при производстве на уровне прошлого года у Коломойского и партнеров останется 62% добычи нефти «Укрнафты» и 26% добычи газа.

— «Нафтогазу» отойдут три четверти добычи газа и до 600 тысяч тонн добычи нефти. «Перерабатывать нефть НАКу будет негде, кроме как на том же «приватовском» Кременчугском НПЗ, — говорится в статье.

Напомним, «Нафтогаз» проиграл «Укрнафте» Коломойского 700 миллионов кубометров газа на 22 миллиарда гривен.