Китайская компания Beijing Skyrizon, которая инвестировала в авиастроительное предприятие «Мотор Сич», подала иск с требованием взыскать с Украины компенсацию в размере 4,5 миллиардов долларов.

Об этом пишет издание Global Times со ссылкой на заявление компании.

Сообщается, что иск был направлен в Постоянную палату третейского суда в Гааге. Компания Beijing Skyrizon требует взыскать с Киева 4,5 миллиардов долларов в качестве компенсации за «несправедливое обращение Украины с китайскими инвесторами».

– Инвесторы понесли значительные убытки как в Украине, так и в Китае из-за пятилетнего несправедливого обращения и продолжающегося применения незаконных мер в Украине, – говорится в сообщении компании,

Представители компании предупредили, что будут использовать все возможные юридические рычаги для защиты своих прав.

Напомнитм, что в конце ноября 2019 года китайская корпорация Beijing Skyrizon Aviation Industry официально объявила о покупке акций украинского авиазавода «Мотор Сич». Сотрудничество украинского предприятия с Китаем длилось еще с 2015 года.

В 2017 году Шевченковский райсуд Киева по ходатайству СБУ арестовал более 41% акций ПАО «Мотро Сич» в связи с подозрениями о попытке переместить активы предприятия из Украины в Китай.

В феврале 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не отдаст Китаю акции «Мотор Сичи».

Минторговли США ввело санкции против китайской компании Skyrizon — инвестора в ПАО «Мотор Сич», заявив, что она угрожает национальной безопасности США.