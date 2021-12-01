Согласно плану, передача николаевского порта «Ольвия» в концессию катарской компании QTerminals должна завершиться сегодня, 1 декабря.

Об этом в блиц-интервью «Портам Украины» рассказал главный исполнительный директор группы QTerminals Невилл Биссет.

Он добавил, что после завершения процесса передачи компания будет работать на расширением направлений работы порта.

— Мы продолжим обрабатывать те же грузы, что и в настоящее время, и будем расширяться в другие области, как того требует концессионный договор, — сказал Невилл Биссет.

Также он отметил, что компания заинтересована в речных перевозках.

— В Украине имеются три судоходные реки и множество речных портов со значительной пропускной способностью, которые могли бы быть интересны QTerminals Olvia, — добавил исполнительный директор.

Напомним, победителем конкурса на концессию николаевского порта «Ольвия» стала компания из Катара — QTerminals. Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что QTerminals инвестирует в инфраструктуру Николаева 80 миллионов гривен.

2 марта в Николаевском горсовете подписали меморандум о сотрудничестве с QTerminals — город получит ₴80 млн на развитие инфраструктуры.

Катарская компания QTerminals за 5 лет планирует увеличить показатель перевалки до 3,5-5 миллионов тонн грузов в год, а затем, в течение следующих 10 лет — до около 8 миллионов тонн в год.