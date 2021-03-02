Сегодня, 2 марта, в Николаевском городском совете подписали Меморандум о взаимопонимании с компанией QTerminals Olvia. Согласно документу город получит 80 миллионов гривен на развитие инфраструктуры города.

Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Николаевского городского головы.

Как известно, в августе 2020 года Николаевский специализированный морской порт «Ольвия» официально передали в концессию катарской фирме QTerminals сроком на 35 лет. Концессионер обязуется ежегодно выплачивать около 80 миллионов гривен на развитие инфраструктуры Николаева.

Договор был подписан мэром Николаева Александром Сенкевичем и генеральным директором компании QTerminals Невиллом Биссетом.

В частности, Александр Сенкевич заявил, что деньги будут направлены на строительство подземного путепровода в Корабельном районе.

– Согласно договору инвестор направит средства на улучшение инфраструктуры Николаева. Этот платеж мы ранее договорились использовать на строительство подземного переезда под железнодорожными путями в районе проспекта Богоявленского и улицы Самойловича, - сообщил городской голова Александр Сенкевич.

Он также рассказал, что в «Укрзалізнице» уже согласовано устройства второго звена железнодорожного пути. В ближайшее время будет разработана проектная документация для строительства подземного путепровода.

– В будущем объемы перевалки грузов в порту «Ольвия» могут вырасти в 5 раз. Поэтому развитие инфраструктуры чрезвычайно важно. Сооружение переезда позволит жителям Корабельного района Николаева нормально передвигаться по городу, а предприятию – успешно развиваться, - сказал Александр Сенкевич.

В свою очередь, гендиректор QTerminals Невилл Биссет поздравил присутствующих и выразил надежду, что сотрудничество с муниципалитетом Николаева поспособствует модернизации и улучшению состояния инфраструктуры города.

– Первое, что мы хотим сделать – помочь городскому совету построить подземный переезд в Корабельном районе. Планируем инвестировать в развитие порта «Ольвия». Это первое концессионное соглашение, заключенное с Украиной. Надеюсь, что оно станет успешным. При этом собираемся и дальше развивать сотрудничество с городом и городским советом, - заверил генеральный директор QTerminals.

При этом, Александр Сенкевич напомнил, что от увеличения объемов перевалки грузов в портах города бюджет Николаева не получит никакой выгоды.

– Местные бюджеты не получают дополнительных отчислений от деятельности портов. Поэтому я рассчитываю, что Вы станете нашим лоббистом в Верховной Раде Украины на встречах высокого уровня. Вопрос в том, чтобы сборы, которые компания будет платить в государственный бюджет, направлялись и на развитие инфраструктуры у вашего порта, - добавил мэр.

Напомним, победителем конкурса на концессию николаевского порта «Ольвия» стала компания из Катара — QTerminals. Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что QTerminals инвестирует в инфраструктуру Николаева 80 миллионов гривен.

В свою очередь, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что компания QTerminals инвестирует в инфраструктуру Николаевской области 3,4 миллиарда гривен.

Также, Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение на концессию в порту «Ольвия». После чего, министр Владислав Криклий сообщил, что в связи с пандемией коронавируса катарская компания QTerminals и Министерство инфраструктуры Украины ведут переговоры о концессии николаевского морского порта «Ольвия» в режиме онлайн-конференций.