Катарская компания QTerminals за 5 лет планирует увеличить показатель перевалки до 3,5-5 миллионов тонн грузов в год, а затем, в течение следующих 10 лет — до около 8 миллионов тонн в год.

Об этом заявил генеральный директор QTerminals W.L.L. Невилл Биссет во время встречи с начальником администрации морского порта «Ольвия» Андреем Егоровым, сообщает пресс-служба администрации.

Стороны обсудили текущее состояние переходного периода по проекту концессии, запланированные инфраструктурные проекты, а также перспективы будущего сотрудничества. Невилл Биссет обратился к присутствующим и выразил надежду, что сотрудничество QTerminals с администрацией СМП «Ольвия» будет способствовать модернизации и развитию инфраструктуры морского порта.

— При благоприятных условиях в ближайшие 5 лет после окончания переходного периода ООО «Кютерминалз Ольвия» планирует увеличить показатель перевалки до 3,5-5 миллионов тонн грузов в год, а затем, в течение следующих 10 лет — до около 8 миллионов тонн в год. Мы очень благодарны администрации порта «Ольвия» за плодотворное сотрудничество на этапе переходного периода и собираемся и дальше развивать наше сотрудничество в будущем, — сообщил Невилл Биссетт.

Во время встречи тщательное внимание уделено реализации мероприятий концессионного договора, касающихся формирования целостного имущественного комплекса, работе совместной комиссии по установлению фактического наличия и состояния имущества, входящего в состав объекта концессии, планам по дноуглублению в акватории порта и на Бугско-Днестровско-лиманском канале, а также порядку разработки технических паспортов на причалы.

Андрий Егоров в свою очередь отметил, что администрация СМП «Ольвия» высоко ценит сотрудничество с будущим инвестором, и отметил, что в рамках поддержания в надлежащем техническом состоянии гидротехнических сооружений морского порта планируется осуществить ряд мероприятий.

— В 2021 году филиал запланировал работы по эксплуатационному дноуглублению в акватории порта в объеме 380,52 тыс. кубометров, проведение водолазного обследования причалов и берегоукреплений, а также выполнение промерных работ глубин акватории, — сообщил Андрей Егоров.

Напомним, победителем конкурса на концессию николаевского порта «Ольвия» стала компания из Катара — QTerminals. Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что QTerminals инвестирует в инфраструктуру Николаева 80 миллионов гривен.

В свою очередь, глава Николаевской облгосадминистрации Александр Стадник заявил, что компания QTerminals инвестирует в инфраструктуру Николаевской области 3,4 миллиарда гривен.

Также, Антимонопольный комитет Украины предоставил разрешение на концессию в порту «Ольвия». После чего, министр Владислав Криклий сообщил, что в связи с пандемией коронавируса катарская компания QTerminals и Министерство инфраструктуры Украины ведут переговоры о концессии николаевского морского порта «Ольвия» в режиме онлайн-конференций.

2 марта в Николаевском горсовете подписали меморандум о сотрудничестве с QTerminals — город получит ₴80 млн на развитие инфраструктуры.