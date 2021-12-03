Управление капитального строительства горсовета просит предусмотреть в бюджете Николаева на 2022 год 10,5 миллионов гривен на строительство новой транспортной развязки в Корабельном районе.

Соответствующие предложения к проекту бюджета-2022 подал УКС, пишут НикВести.

Речь идет об изготовлении проектно-сметной документации строительства двухуровневой развязки на пересечении проспекта Богоявленского с железнодорожными путями «Укрзалiзницi».

Отметим, что данное предложение, как и остальные, еще не рассматривались депутатами Николаевского городского совета. Это означает, что расходы на проект могут не согласовать.

Ранее сообщалось, что в Николаеве под железнодорожными путями планируют построить тоннель, по которому грузовики будут въезжать на территорию морского специализированного порта «Ольвия».

Позже мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что подземный тоннель в Корабельном районе поможет построить компания из Катара QTerminals.

Мэр Николаева Александр Сенкевич сообщал, что проектную документацию по строительству тоннеля под железнодорожным переездом в Корабельном районе Николаева не успеют разработать до конца года. При этом ранее сообщалось, что строительство подземного переезда в Корабельном районе начнется в 2021 году.

Однако в октябре 2021 года глава ОГА Виталий Ким сообщил, что в Николаеве до сих пор не определились с проектом перехода в Корабельном районе, который разгрузит трафик на железнодорожном переезде. Если раньше говорили о строительстве тоннеля, то сейчас рассматривают и вариант мостового путепровода.

Напомним, что согласно прогнозу бюджета Николаева, в городе планируют в течение 4 лет освоить почти 20 миллионов гривен на строительство тоннеля под железнодорожным переездом в Корабельном районе, чтобы сделать объект на 7%.