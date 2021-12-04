Департамент жилищно-коммунального хозяйства горсовета просит предусмотреть в бюджете города на 2022 год еще 5 миллионов на реконструкцию сквера «Николаевский» в Ингульском районе.

Соответствующие предложения к проекту бюджета-2022 ДЖКХ уже подал, пишут НикВести.

Отмечается, что проект прошел корректировку, в связи с чем понадобилось дополнительное финансирование.

Ранее заместитель начальника отдела кадров и юридического обеспечения ДЖКХ Игорь Набатов рассказал, что реконструкцию сквера завершат к 1 февраля 2022 года, а на работы из бюджета Николаева необходимо выделить ещё 8 миллионов гривен.

Напомним, что в сентябре мэр Александр Сенкевич пообещал, что в скором времени будет объявлен тендер на окончание работ в сквере «Николаевский», а с компанией «Благоустрій-НК» разорвут договор.

Напомним, что согласно данным системы электронных закупок ProZorro, осенью прошлого года в торгах на реконструкцию сквера, расположенного возле школы № 20 по улице Николаевской победила фирма «Благоустрій-НК». Сумма реконструкции сквера составляет 13 миллионов 868 тысяч 844 гривны, из которых: 1 миллион 247 тысяч 808 гривен было запланировано на 2020 год и 12 миллионов 621 тысяча 36 гривен — на 2021 год. Изначально работы подрядчик должен был выполнить до 1 апреля 2021 года.

Однако процесс затянулся после скандала с вырубкой дубов в сквере — работники подрядной фирмы вырубили деревья, чтобы проложить дорогу из тротуарной плитки. Тогда директор Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергей Коренев отметил, что для благоустройства неблагоустроенного объекта придется чем-то пожертвовать.

После этого мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, что работы в сквере приостановили, поскольку у подрядчика возникли финансовые проблемы, а город ему не платит наперед.

Недавно сообщалось, что в сквере «Николаевский» неизвестные «построили» небольшой домик из плитки подрядчика.При этом, городской голова Александр Сенкевич назвал «ужасом» затянувшуюся реконструкцию сквера «Николаевский» в Ингульском районе и сообщил, что город будет искать способ разорвать договор.

В начале сентября подрядчик возобновил работы по реконструкции сквера «Николаевский». В частности техника засыпала ямы и выравнивала грунт.