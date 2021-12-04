Кабинет министров Украины внес изменения в перечень объектов большой приватизации государственной собственности. Список дополнен государственным предприятием «Уманский ликероводочный завод».

Об этом сообщает РБК-Украина.

Вв октябре Кабинет министров Украины внес изменения в перечень объектов большой приватизации государственной собственности. Список дополнен «Заводом алюминиевой фольги» (Запорожье).

Напомним, Харьковский научно-исследовательский институт комплексной автоматизации продали на аукционе. Победитель выложил за лот почти 35 миллионов гривен.

Также сообщалось, что на autoria.ua появился лот с ЯК-42, который «Львовские авиалинии» продали 3 года назад за 300 тысяч гривен, чтобы погасить долги.