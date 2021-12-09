Департамент капитального строительства Николаевской ОГА планирует заключить договор на разработку проекта реконструкции профессионального колледжа физической культуры за 3,9 миллиона гривен с ООО «Урбан Констракт».

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro, пишут НикВести.

В торгах принимали участие еще два предприятия. ООО «Южный город» предложил 4 миллиона 860 тысяч за свои услуги, ООО «Ласкардо» — 3 миллиона 500 тысяч гривен, а «Урбан Констракт» — 3 миллиона 999 тысяч.

Заявку участника с наименьшим ценовым предложением отклонили из-за несоответствий в документах.

Отметим, что договор с «Урбан Констракт» еще не подписан, Департамент пока опубликовал сообщение о намерении заключить контракт.

Отметим, что эта же фирма занималась проектированием Соборной площади. Тогда Департамент ЖКХ Николаевского городского совета заплатил 1,5 миллиона гривен компании «Урбан Констракт» за изготовление проекта реконструкции Соборной площади. Позже им отдали еще 200 тысяч гривен за услуги по авторскому надзору за работами.

А весной Департамент капитального строительства ОГА заключил договор на разработку проекта по установке 72-метрового флагштока и реконструкции части сквера «Юных героев» в Николаеве с ООО «Урбан Констракт».

Напомним, детективы НАБУ задержали подозреваемых в хищении 26 миллионов гривен — директора Департамента жилищно-коммунального хозяйства Сергея Коренева, его заместителя Александра Брыжатого и директора подрядной фирмы «ПИК-СТРОЙ» Марину Лозовенко. Высший антикоррупционный суд избрал всем троим меру пресечение в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с правом внесения залога, однако назначил каждому его разную сумму. В частности, Сергею Кореневу суд определил залог в 3 миллиона 518 тысяч гривен, Александру Брыжатому — в 953 тысячи гривен и Марине Лозовенко — 1 миллион 400 тысяч гривен. Позже, все трое вышли под залог: Сергея Коренева и Александра Брыжатого освободили из-под стражи вечером 13 августа, ранее – под залог вышла Марина Лозовенко.