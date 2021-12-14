Во вторник, 14 декабря, депутаты Николаевского горсовета перераспределили 59,5 миллионов гривен бюджета города.

Об этом сообщает корреспондент НикВести.

«За» проголосовали 40 депутатов, 1 был «против».

Планируется, что 30 миллионов направят учреждениям образования, 20 миллионов перечислят «Николаевоблтеплоэнерго» и 9,5 миллионов — учреждением охраны здоровья.

Также проект решения предполагает получение более 50 миллионов гривен субвенций из госбюджета: 7,5 миллионов на покупку кислородных станций, 28 миллионов на мероприятия социально-экономического развития и 15 миллионов на покупку жилья для сирот и домов семейного типа.

— Наибольшие средства, которые сегодня предлагается перераспределить, это около 30 миллионов на коммунальные услуги и энергоносители по всем учреждениям образования города Николаева… 9,5 миллионов — управлению охраны здоровья дополнительно, из них 5 миллионов — коммунальные услуги и энергоносители, а 4,5 миллиона — софинансирование субвенции из государственного бюджета, которую получили на покупку кислородных станций в больницах №1, №3 и №5. 4,5 миллиона это будет капитальный ремонт, монтаж системы, разводка и все необходимое для подключения этих кислородных станций, чтобы они начали работать в ближайшее время. Далее большая сумма в 20 миллионов Департаменту ЖКХ, которые направят на внесение в статутный капитал «Николаевоблтеплоэнерго» для погашения долгов по кредитным средствам, связанных с реконструкцией котельных, — представила проект решения директор департамента финансов Николаевского городского совета Вера Святелик.

Депутат от «Европейской Солидарности» Сергей Танасов перед голосованием обратил внимание, что «вчера, как всегда, этого проекта решения еще не было».

— Его тихо провели по комиссиям, что-то там сбалансировали, вынесли в зал и берите, голосуйте. Если тут есть поступления их центрального бюджета, субвенции, то их нужно принимать. Но я очень сомневаюсь, что ваши распорядители средств смогут за неделю их освоить. Деньги, которые в этом решении идут как перераспределение неиспользованных средств, это и есть оценка вашей команды, — сказал Сергей Танасов.

Он предложил все неиспользованные деньги оставить уже на следующий год.

— Вы знаете, что электроэнергия поднялась у нас в цене, отопление… Это не в Украине подняли цену на газ, это мировая тенденция. Цены на газ достигли пиковых показателей… Мы говорим о наших детях, которым нужно ходить в школу, которым нужно, чтобы там было тепло, — ответил городской голова Александр Сенкевич.

В итоге проект решения поддержали, причем с правкой депутата Виталия Кима о выделении областному бюджету 14,5 миллионов гривен на развитие аэропорта.

Как известно, по состоянию на 1 декабря структурные подразделения мэрии Николаева освоили бюджет города на 79,3%. При этом, капитальные расходы бюджета Николаева выполнены на 34,3%.

Мэр Николаева Александр Сенкевич, будучи на больничном, пришел открыть сегодняшнюю сессию городского совета.