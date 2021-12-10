По состоянию на 1 декабря структурные подразделения мэрии Николаева освоили бюджет города на 79,3%. При этом, капитальные расходы бюджета Николаева выполнены на 34,3%.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Николаевского городского совета, - пишут НикВести.

Как известно, Департамент жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета «освоил» только 362 миллиона гривен из выделенных 780 миллионов в городском бюджете на 2021 год. Это всего 46,5% от общей суммы средств, выделенных структурному подразделению.

Помимо этого, в аутсайдерах по выполнению капитальных расходов бюджета города оказались Департамент энергетики, энергосбережения и внедрения инновационных технологий (48,9%) и Управление капитального строительства (54,2%).

Всего в бюджете Николаева на 2021 год по статье «Капитальные расходы» предусмотрено 988 миллионов 583 тысячи гривен. По состоянию на 1 декабря главные распорядители средств использовали лишь 339 миллионов 274 тысячи гривен, что составляет 34,3% от общего объема средств по этой статье.

В «капитальные расходы» входят приобретение оборудования и предметов долгосрочного пользования, строительство и приобретение недвижимости, капитальные ремонты, реконструкции, реставрации, а также капитальные трансферты.

Напомним, 21 октября Николаевский городской совет после полуторачасовой дискуссии принял изменения в бюджет города. Всего депутатам предложили перераспределить около 113 миллионов гривен. Среди них — 30 миллионов для ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» на погашение долгов перед «Николаевгазом» и около 17,5 миллионов — увеличение расходов на энергоносители по всем бюджетным учреждениям.

Ранее НикВести сообщали, что общая сумма внесенных чиновниками мэрии Николаева предложений к городскому бюджету на 2022 год составляет порядка 2 миллиардов гривен.

Напомним, глава фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Николаевском горсовете Артем Ильюк считает, что бюджет города на следующий год нужно принимать в срочном порядке, чтобы не дать государству лишить город денег.

Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская заявила, что не будет голосовать за бюджет города на 2022 год, пока чиновники подробно не обсудят и не согласуют его с депутатами.

Ранее первый заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков заявил, что на этой неделе выйдет к депутатам с информацией по бюджету города на 2022 год, чтобы они успели детально ознакомиться и внести свои изменения. Ранее с таким требованием выступила глава фракции партии «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская. Она была возмущена, что за полтора месяца до конца 2021 года депутатам до сих пор не презентовали проект бюджета Николаева на следующий год. Поэтому она потребовала от Виталия Лукова организовать соответствующий доклад для депутатов.