Мэр Николаева Александр Сенкевич, будучи на больничном, пришел открыть сегодняшнюю сессию городского совета.

Городской голова в октябре 2021 года был прооперирован и на сегодняшний день проходит реабилитацию, пишут НикВести.

Не смотря на больничный, Александр Сенкевич присутствует на сессии городского совета, которая проходит сегодня, 14 декабря. Депутатам предложат проголосовать за изменения в регламент, которые позволят проводить дальнейшие заседания сессии горсовета уже в отсутствие городского головы.

Стоит отметить, что на сегодняшний день вместо Александра Сенкевича обязанности городского головы возложены на первого вице-мэра Николаева Виталия Лукова.

Ранее сообщалось, что городской голова Николаева Александр Сенкевич созвал очередную сессию горсовета на 14 декабря. На рассмотрение депутатов выносятся земельные, бюджетные и текущие вопросы.

Напомним, что общая сумма внесенных чиновниками мэрии Николаева предложений к городскому бюджету на 2022 год составляет порядка 2 миллиардов гривен.

Глава фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» в Николаевском горсовете Артем Ильюк считает, что бюджет города на следующий год нужно принимать в срочном порядке, чтобы не дать государству лишить город денег.

Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская заявила, что не будет голосовать за бюджет города на 2022 год, пока чиновники подробно не обсудят и не согласуют его с депутатами.