Партия будет предоставлена через глобальный механизм COVAX, говорится в сообщении посольства Израиля в Украине.

— Мы рады, что имеем возможность помочь Украине в борьбе с COVID-19. Через 10 дней мы будем отмечать 30 лет со дня установления дипломатических отношений между нашими двумя странами, и этот жест является символом крепких связей и дружбы, которые существуют между Израилем и Украиной,— отметил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский .

Напомним, ранее сообщалось, что Украина подписала договор с Pfizer, он касается закупки инновационных лекарств от коронавируса.

Ранее сообщалось, что украинцы оформили более 500 тысяч заявок на выплату тысячи гривен за вакцинацию в «Дії».

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что все вакцинированные от коронавируса двумя дозами смогут получить 1000 гривен для посещения культурного мероприятия или путешествий по Украине. Позже стало известно, что деньги будут своеобразным депозитом, который можно будет потратить на определенный перечень услуг.