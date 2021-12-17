В Киеве открылся первый в Украине магазин, работающий полностью автономно – без кассиров или продавцов.
Об этом сообщает Экономическая правда.
Чтобы попасть в магазин, нужно иметь приложение сети. На него покупатель получает QR-код, являющийся ключом к магазину. Далее клиент самостоятельно совершает покупки и расплачивается на кассе самообслуживания.
В ассортименте магазина площадью 45 м2 представлено более 1000 товаров широкого потребления. Магазин будет работать 24/7 в формате pick up point, объединяющем традиционный магазин возле дома с пунктом выдачи интернет-заказов.
Напомним, Соединенное Королевство готовится запретить импорт фуа-гра, после чего он окончательно исчезнет из магазинов и ресторанов.
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак
|
Скажи мені, ким ти пишаєшся…, а сесія-та нєнастоящая, ані корупційних ризиків, ані «корупційних складових» у міській медицині немає бутиСтанислав Мартиросов
В Киеве открылся первый в Украине магазин, работающий полностью автономно – без кассиров или продавцов.
Об этом сообщает Экономическая правда.
Чтобы попасть в магазин, нужно иметь приложение сети. На него покупатель получает QR-код, являющийся ключом к магазину. Далее клиент самостоятельно совершает покупки и расплачивается на кассе самообслуживания.
В ассортименте магазина площадью 45 м2 представлено более 1000 товаров широкого потребления. Магазин будет работать 24/7 в формате pick up point, объединяющем традиционный магазин возле дома с пунктом выдачи интернет-заказов.
Напомним, Соединенное Королевство готовится запретить импорт фуа-гра, после чего он окончательно исчезнет из магазинов и ресторанов.