В Киеве открылся первый в Украине магазин, работающий полностью автономно – без кассиров или продавцов.

Об этом сообщает Экономическая правда.

Чтобы попасть в магазин, нужно иметь приложение сети. На него покупатель получает QR-код, являющийся ключом к магазину. Далее клиент самостоятельно совершает покупки и расплачивается на кассе самообслуживания.

В ассортименте магазина площадью 45 м2 представлено более 1000 товаров широкого потребления. Магазин будет работать 24/7 в формате pick up point, объединяющем традиционный магазин возле дома с пунктом выдачи интернет-заказов.

Напомним, Соединенное Королевство готовится запретить импорт фуа-гра, после чего он окончательно исчезнет из магазинов и ресторанов.