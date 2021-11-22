Соединенное Королевство готовится запретить импорт фуа-гра, после чего он окончательно исчезнет из магазинов и ресторанов.

Об этом пишет «Вокруг Света. Украина».

Правительство Великобритании просит веганских поваров и рестораторов присоединиться к дискуссии по разработке растительной фуа-гра. Правительственные чиновники будут консультироваться со специалистами в сегменте пищевых продуктов, чтобы восполнить пробел на рынке после запрета импорта товара.

Производство фуа-гра в Великобритании уже запрещено. Однако множество роскошных ресторанов продолжает ввозить этот продукт из Франции, которая является крупнейшим производителем спорного деликатеса.

Один из участников программы — французский шеф-повар Алексис Готье, прекративший подавать фуа-гра в двух своих лондонских заведениях после осознания уровня жестокого отношения к животным в мясной и молочной промышленности. В своем ресторане Gauthier Soho шеф-повар предлагает аналог блюда из чечевицы, грецких орехов, грибов и растения конняка.

Именно этот рецепт сейчас рассматривается правительством Великобритании как потенциальная замена фуа-игра в ресторанной индустрии страны.

Фуа-гра (фр. foie gras «жирная печень») — печень гуся или утки, которые выкормлены особым образом. Птица для производства фуа-гра подвергается насильственному перекорму, при этом печень животных значительно увеличивается в размерах из-за жирового перерождения. Как правило, из фуа-гра готовят паштет, но есть и другие блюда из этого продукта.

Ряд стран признало производство фуа-гра жестоким обращением с животными и запретило его на своей территории. Большинство производителей фуа-гра не считают свои методы жестокими, настаивая, что это естественный процесс, который эксплуатирует природные особенности животных.

Напомним, возле курорта «Воеводино» в Закарпатской области выросла популяция диких ежей. Чтобы зверьки не гибли под колесами, для них нарисовали специальный переход.