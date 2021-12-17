Одесский художественный музей передали в государственную собственность.
«За» проголосовали 43 депутата областного совета, передает Суспільне.
Музей был подчинен областному совету. Кроме этого, на заседании было предложение переименовать заведение в Музей имени Маразли, но его отклонили.
Национализация музея стала первым шагом к его передаче. Такое решение по мнению областных депутатов может способствовать развитию заведения и увеличить заработную плату для его работников.
Одесский Художественный музей находится с конца XIX века во дворце Потоцких-Нарышкиных, построенном в 1828 году архитектором Францем Боффо. Его состояние не аварийное, но требующее очень серьезного ремонта.
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Одесский художественный музей передали в государственную собственность.
«За» проголосовали 43 депутата областного совета, передает Суспільне.
Музей был подчинен областному совету. Кроме этого, на заседании было предложение переименовать заведение в Музей имени Маразли, но его отклонили.
Национализация музея стала первым шагом к его передаче. Такое решение по мнению областных депутатов может способствовать развитию заведения и увеличить заработную плату для его работников.
Одесский Художественный музей находится с конца XIX века во дворце Потоцких-Нарышкиных, построенном в 1828 году архитектором Францем Боффо. Его состояние не аварийное, но требующее очень серьезного ремонта.
Ранее исполняющий обязанности директора областного коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Петр Кызым рассказал о планах привлечь 1 миллиард 300 миллионов гривен от участия в программе президента «Большое строительство».