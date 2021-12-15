Исполняющий обязанности директора областного коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт» Петр Кызым рассказал о планах привлечь 1 миллиард 300 миллионов гривен от участия в программе президента «Большое строительство».

Об этом речь шла в понедельник, 13 декабря, в ходе заседания комиссии Николаевского областного совета по вопросам регионального развития, планирования, бюджета, финансов и инвестиций, передают НикВести.

При этом он сразу уточнил, что для участия в программе им нужно «выкупить проектную документацию с экспертизами», которую изготовили, чтобы определить смету, очереди реконструкции и финансирование. За эту документацию необходимо заплатить 4 миллиона 880 тысяч гривен и «у предприятия этих денег нет», добавил Петр Кызым.

Прозвучало, что долги предприятия на сегодня составляют около 12 миллионов гривен.

Всего же он указал, что на развитие предприятия необходимо 1 миллиард 600 тысяч гривен, эта цифра отображена в Программе развития коммунального предприятия, которую депутаты облсовета должны рассмотреть на сессии 21 декабря.

— Эта сумма из-за того, что мы планируем попасть в государственную программу «Большое строительство». В эту программу попали, практически, все аэропорты Украины кроме Николаева. Почему? Не могу вам сказать. На сегодня уже разработали проектную документацию для переговоров, чтобы попасть в эту программу. Поэтому львиная доля, 1 миллиард 300 миллионов, это деньги из этой программы, — указал Петр Кызым.

— Доход предприятия, к сожалению, минимальный. Максимальный доход в месяц — 800 тысяч гривен. Зарплата работников с налогами — около 2,5 миллионов. Это в месяц, — добавил руководитель аэропорта.

Ранее глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким заявил, что областная власть ждет, что горсовет Николаева направит субвенцию на развитие областного коммунального предприятия «Николаевский международный аэропорт».

Вчера депутаты Николаевского городского совета поддержали выделение из бюджета города 14,5 миллионов гривен на развитие международного аэропорта «Николаев».

https://nikvesti.com/news/politics/236326

Напомним, что глава Николаевского областного совета Анна Замазеева просит премьер-министра Дениса Шмыгаля 1,2 миллиарда гривен на развитие международного аэропорта «Николаев».

Также исполняющий обязанности директора «Николаевского международного аэропорта» Пётр Кызым попросил выделить из бюджета области 25 миллионов гривен для решения «точечных» проблем предприятия. Позже стало известно, что КП «Николаевский международный аэропорт» собирается открыть кредитную линию под залог своего имущества.

Помимо этого сообщалось, что часть техники, передачу которой на баланс аэропорта в октябре 2020 года согласовал облсовет, забрали другие аэропорты. Депутат облсовета Александр Мосин заявил, что перед сменой руководства «Николаевского международного аэропорта», его счета были обнулены, а на свободные средства были объявлены тендеры.