Департамент жилищно-коммунального хозяйства объявил торги на услуги по уходу за Манганариевским сквером и сквером Совета Европы за 5 миллионов 820 тысяч 800 гривен.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Содержание Манганариевского сквера («Сердце города» ориентировочно обойдется в 3,8 миллиона гривен. Там подрядчик должен будет убирать мусор, косить газоны, ухаживать за зелеными насаждениями, убирать технические помещения (санузел и техническое помещение), следить за фонтанами, запускать их и консервировать зимой.
За содержание сквера Совета Европы собираются отдать около 1,9 миллиона гривен. Победитель торгов также должен будет следить за газонами, деревьями, кустами и цветочными клумбами, убирать территорию, содержать памятники и ухаживать за фонтанами.
Проведение аукционов по двум объектам запланировано на 24 января.
Напомним, первый вице-мэр Николаева Виталий Луков рассказал, что в 2022 году планируют максимально усилить работу коммунальных предприятий «Николаевские парки» и «ДЕЗ «Пилот», а первому на содержание передадут все зеленые зоны Николаева. Он также добавил, что бюджет Николаева будет сконцентрирован на завершении начатых проектов и усилении этих двух коммунальных предприятий.
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Департамент жилищно-коммунального хозяйства объявил торги на услуги по уходу за Манганариевским сквером и сквером Совета Европы за 5 миллионов 820 тысяч 800 гривен.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.
Содержание Манганариевского сквера («Сердце города» ориентировочно обойдется в 3,8 миллиона гривен. Там подрядчик должен будет убирать мусор, косить газоны, ухаживать за зелеными насаждениями, убирать технические помещения (санузел и техническое помещение), следить за фонтанами, запускать их и консервировать зимой.
За содержание сквера Совета Европы собираются отдать около 1,9 миллиона гривен. Победитель торгов также должен будет следить за газонами, деревьями, кустами и цветочными клумбами, убирать территорию, содержать памятники и ухаживать за фонтанами.
Проведение аукционов по двум объектам запланировано на 24 января.
Напомним, первый вице-мэр Николаева Виталий Луков рассказал, что в 2022 году планируют максимально усилить работу коммунальных предприятий «Николаевские парки» и «ДЕЗ «Пилот», а первому на содержание передадут все зеленые зоны Николаева. Он также добавил, что бюджет Николаева будет сконцентрирован на завершении начатых проектов и усилении этих двух коммунальных предприятий.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак