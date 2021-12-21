Манганариевский сквер

Департамент жилищно-коммунального хозяйства объявил торги на услуги по уходу за Манганариевским сквером и сквером Совета Европы за 5 миллионов 820 тысяч 800 гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Содержание Манганариевского сквера («Сердце города» ориентировочно обойдется в 3,8 миллиона гривен. Там подрядчик должен будет убирать мусор, косить газоны, ухаживать за зелеными насаждениями, убирать технические помещения (санузел и техническое помещение), следить за фонтанами, запускать их и консервировать зимой.

За содержание сквера Совета Европы собираются отдать около 1,9 миллиона гривен. Победитель торгов также должен будет следить за газонами, деревьями, кустами и цветочными клумбами, убирать территорию, содержать памятники и ухаживать за фонтанами.

Проведение аукционов по двум объектам запланировано на 24 января.