Департамент жилищно-коммунального хозяйства городского совета собирается потратить 7,2 миллиона гривен на уход за зелеными зонами в центре Николаева в следующем году.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

Чиновники объявили торги на уход за сквером имени 68 Десантников, сквером возле здания Николаевской облгосадминистрации и Соборной площадью 15 декабря. Ожидаемая стоимость работ составляет 7 миллионов 220 тысяч гривен.

Согласно тендерной документации, подрядчик должен будет до декабря 2022 года выполнять следующие работы: очищать территорию от снега и мусора, красить урны, ухаживать за деревьями и кустарниками, поливать цветы и газоны, очищать мраморные поверхности от грязи, а также заниматься содержанием чаш фонтанов и водопроводов.

На данный момент идет процесс подачи тендерных предложений от будущих участников аукциона, который запланирован на 28 февраля 2022 года.

Напомним, первый вице-мэр Николаева Виталий Луков рассказал, что в 2022 году планируют максимально усилить работу коммунальных предприятий «Николаевские парки» и «ДЕЗ «Пилот», а первому на содержание передадут все зеленые зоны Николаева. Он также добавил, что бюджет Николаева будет сконцентрирован на завершении начатых проектов и усилении этих двух коммунальных предприятий.