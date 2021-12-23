Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал очень вероятным, что российский «Северный поток-2» не запустится в ближайшее время или не запустится вообще.
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
По словам Витренко, вероятнее всего, что российский газопровод не запустят до конца первой половины 2022 года.
— При этом мы считаем, что есть существенная вероятность того, что он не запустится в ближайшее время или не запустится вообще, — заявил глава НАКа.
Он акцентировал на том, что теоретический запуск ПП-2 не повлечет за собой снижение цен на газ в Европе, о котором рассказывает Россия.
— Потому что Путин помимо того, что хочет запустить газопровод не в соответствии с европейскими правилами, он еще хочет заставить европейцев перейти обратно на долгосрочные контракты, которые при этом не были бы привязаны к рынку, хабам, спотам, — пояснил Юрий Витренко.
Такие контракты позволяют использовать политические договоренности и превращать газ в политическое оружие. В то же время продажи на хабах, на спотовом рынке ограничивают возможности для этого.
Как следствие, считает глава Нафтогаза, просто с введением «Северного потока-2» цены на газ не упадут. Юрий Витренко подчеркнул, что с введением ПП-2 Россия может физически прекратить транзит через Украину.
В то же время, он перечислил другие факторы, влияющие на снижение цены. А именно увеличение добычи и экспорта американского газа, наращивание поставок из стран Ближнего Востока.
Ранее Юрий Витренко заявил, что из-за запуска газопровода Северный поток-2 Украина становится более подверженной «российскому вторжению».
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Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал очень вероятным, что российский «Северный поток-2» не запустится в ближайшее время или не запустится вообще.
Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.
По словам Витренко, вероятнее всего, что российский газопровод не запустят до конца первой половины 2022 года.
— При этом мы считаем, что есть существенная вероятность того, что он не запустится в ближайшее время или не запустится вообще, — заявил глава НАКа.
Он акцентировал на том, что теоретический запуск ПП-2 не повлечет за собой снижение цен на газ в Европе, о котором рассказывает Россия.
— Потому что Путин помимо того, что хочет запустить газопровод не в соответствии с европейскими правилами, он еще хочет заставить европейцев перейти обратно на долгосрочные контракты, которые при этом не были бы привязаны к рынку, хабам, спотам, — пояснил Юрий Витренко.
Такие контракты позволяют использовать политические договоренности и превращать газ в политическое оружие. В то же время продажи на хабах, на спотовом рынке ограничивают возможности для этого.
Как следствие, считает глава Нафтогаза, просто с введением «Северного потока-2» цены на газ не упадут. Юрий Витренко подчеркнул, что с введением ПП-2 Россия может физически прекратить транзит через Украину.
В то же время, он перечислил другие факторы, влияющие на снижение цены. А именно увеличение добычи и экспорта американского газа, наращивание поставок из стран Ближнего Востока.
Ранее Юрий Витренко заявил, что из-за запуска газопровода Северный поток-2 Украина становится более подверженной «российскому вторжению».
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
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Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак