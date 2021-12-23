Глава «Нафтогаза» Юрий Витренко назвал очень вероятным, что российский «Северный поток-2» не запустится в ближайшее время или не запустится вообще.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По словам Витренко, вероятнее всего, что российский газопровод не запустят до конца первой половины 2022 года.

— При этом мы считаем, что есть существенная вероятность того, что он не запустится в ближайшее время или не запустится вообще, — заявил глава НАКа.

Он акцентировал на том, что теоретический запуск ПП-2 не повлечет за собой снижение цен на газ в Европе, о котором рассказывает Россия.

— Потому что Путин помимо того, что хочет запустить газопровод не в соответствии с европейскими правилами, он еще хочет заставить европейцев перейти обратно на долгосрочные контракты, которые при этом не были бы привязаны к рынку, хабам, спотам, — пояснил Юрий Витренко.

Такие контракты позволяют использовать политические договоренности и превращать газ в политическое оружие. В то же время продажи на хабах, на спотовом рынке ограничивают возможности для этого.

Как следствие, считает глава Нафтогаза, просто с введением «Северного потока-2» цены на газ не упадут. Юрий Витренко подчеркнул, что с введением ПП-2 Россия может физически прекратить транзит через Украину.

В то же время, он перечислил другие факторы, влияющие на снижение цены. А именно увеличение добычи и экспорта американского газа, наращивание поставок из стран Ближнего Востока.

Ранее Юрий Витренко заявил, что из-за запуска газопровода Северный поток-2 Украина становится более подверженной «российскому вторжению».