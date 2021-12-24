Правительство освободило предпринимателей, торгующих в сельской местности, от обязательного применения регистраторов расчетных операций (кассовых аппаратов).

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 23 декабря.

Уровень доходов предпринимателей в селах значительно меньше, чем в городах, а в условиях карантинных ограничений он еще больше снизился.

— Расходы на приобретение РРО станут для них дополнительными финансовыми нагрузками, что будет иметь негативные последствия для бизнеса. В то же время, использовать программные РРО как альтернативу, не все из них могут из-за неравномерного покрытия скоростным Интернетом или его отсутствия в селах. Поэтому правительство решило поддержать таких предпринимателей, чтобы они не закрывали бизнес и не увольняли своих работников и предоставить им возможность не применять в своей деятельности РРО, — сказала министр экономики Юлия Свириденко.

Согласно решению Кабмина от обязательного применения РРО освобождаются субъекты хозяйствования, осуществляющие розничную торговлю на территории села товарами (кроме подакцизных товаров) при условии не превышения предельного размера годового объема расчетных операций (167 размеров минимальной заработной платы).

Напомним, с января плательщики единого налога второй-четвертой групп, которые проводят наличные расчеты, должны применять в своей деятельности регистраторы расчетных операций или программные регистраторы расчетных операций.

Ранее в Киеве предприниматели перекрывали дорогу и требовали отменить введение кассовых аппаратов.



