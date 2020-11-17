В Киеве митингующие, которые выступают против введения кассовых аппаратов для физических лиц-предпринимателей, перекрыли движение по улице Грушевского в правительственном квартале.

Об этом сообщает Hromadske.

Митингующие перекрыли дорогу в Верховную Раду, авто проехать не могут. В то же время отдельные народные депутаты беспрепятственно проходят в парламент через толпу.

Люди держат флаги Украины и белые флаги с надписями «SaveФОП» и названиями городов. Предприниматели требуют принятия законопроектов №2644 и №2645, которые предлагают отменить законы 128-IX и 129-IX. Последние обязывают предпринимателей иметь кассовые аппараты.

Сегодня, 17 ноября, Рада может принять решение, которое позволит предпринимателям работать без кассовых аппаратов до 2022 года. Накануне это решение поддержал профильный комитет.

Напомним, что 9 ноября на выезде из Николаева предприниматели устроили акцию протеста против тотального введения регистраторов расчетных операций (РРО).

37% украинцев убеждены, что расширение применения кассовых аппаратов (РРО) — это, скорее, притеснение малого бизнеса. В то же время 51% считает это наведением порядка в сфере уплаты налогов.