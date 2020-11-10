37% украинцев убеждены, что расширение применения кассовых аппаратов (РРО) — это, скорее, притеснение малого бизнеса. В то же время 51% считает это наведением порядка в сфере уплаты налогов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Отмечается, что мнение о притеснениях малого бизнеса особенно распространено среди тех, кто имеет собственное дело (63%).

Также 66% опрошенных поддерживают законодательные инициативы власти, искореняющие схемы уклонения бизнеса от уплаты налогов. Четверть — против таких нововведений. Последних относительно больше среди тех, кто имеет собственное дело, или же хочет его открыть (около трети).

Две трети украинцев соглашаются с утверждением, что усиление контроля над бизнесом со стороны государства улучшает качество товаров и услуг. Треть — противоположного мнения. Около половины (54%) согласны, что качественные товары и услуги могут предоставлять только те продавцы, которые честно платят налоги.

Большинство опрошенных (от 55% до 60%) поддерживают следующие инициативы: создание приложения вроде «Приват24» или «Монобанк», которое позволит предпринимателям выдавать кассовые чеки в электронном формате, возможность получать электронный чек вместо бумажного при осуществлении покупок, расширение сферы применения кассовых аппаратов (РРО), возврат денежных средств покупателю (кэшбек) в размере 100%, если продавец не выдал фискальный чек на товар. Против таких нововведений каждый третий-пятый опрошенный.

Введение крупных штрафов для бизнеса, если товар будет продаваться без чека, поддержало относительное большинство опрошенных украинцев (47%), но и значительная часть против такого нововведения (37%). Особенно критично это воспринимается среди предпринимателей.

Опрос проводили с 29 октября по 2 ноября 2020 года среди украинцев в возрасте от 18 лет. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. В целом опросили 2 тысячи человек методом личного интервью. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Напомним, что 9 ноября на выезде из Николаева предприниматели устроили акцию протеста против тотального введения регистраторов расчетных операций (РРО).