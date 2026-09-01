 Депутаты Николаева перераспределили ₴783 млн в бюджете: часть средств будет направлена в резервный фонд на зиму

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Главная Новости Экономика 13:21, 01 сентября, 2026

Депутаты Николаева перераспределили ₴783 млн в бюджете: часть средств будет направлена в резервный фонд на зиму

Миколаїв отримав додаткові ₴357 млн — частину грошей покладуть у резервний фонд на зиму. Фото: архів «НикВести»Николаев получил дополнительные 357 млн гривен — часть средств будет направлена в резервный фонд на зиму. Фото: архив «НикВести»

Депутаты Николаевского городского совета поддержали изменения в бюджет общины на 2026 год. Доходы и расходы бюджета увеличили на 783,1 миллиона гривен, часть дополнительных средств будет направлена в резервный фонд перед осенне-зимним периодом.

Решение было принято во время заседания сессии Николаевского городского совета 1 сентября, сообщает«НикВести».

Как сообщила директор департамента финансов Вера Святелик, после внесения изменений доходы бюджета общины составят 7 миллиардов 477 миллионов гривен, а расходы — 7 миллиардов 792 миллиона гривен.

Дополнительные 783 миллиона гривен состоят из:

  • 357,66 миллионов гривен — перевыполнение общего фонда бюджета;
  • 17 миллионов гривен — средства от продажи и аренды имущества, которые будут направлены на программу поддержки сил обороны;
  • 1,6 миллиона гривен — остаток средств на кредитование молодежи;
  • 408,4 миллиона гривен — межбюджетные трансферты из государственного и областного бюджетов.

— В этом решении предлагается увеличить доходы и расходы на сумму 783 миллиона гривен. Это средства перевыполнения общего фонда бюджета, средства от продажи имущества, остаток по молодежному кредитованию и межбюджетные трансферты, поступившие в межсессионный период, — пояснила директор департамента финансов Вера Святелик.

Мэр Александр Сенкевич пояснил, что еще в начале августа городу не хватало 44 миллионов гривен для обеспечения необходимого софинансирования государственных средств.

По его словам, тогда глава Николаевской ОГА Виталий Ким обратился с просьбой досрочно выплатить налоги крупным налогоплательщикам, ранее перерегистрировавшимся в Николаевской области.

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— Они (предприниматели — прим.) досрочно выплатили дивиденды и за выплаченные дивиденды уплатили налоги в областной и местный бюджет, часть которых поступила в местный бюджет. Так и произошло перевыполнение, — сказал Александр Сенкевич.

По его словам, полученные средства будут направлены в первую очередь на защищенные статьи бюджета — зарплаты и коммунальные услуги.

Также часть средств будет направлена в резервный фонд, чтобы город мог использовать их в случае непредвиденных ситуаций в осенне-зимний период 2026–2027 годов.

Председатель Николаевской ОГА Виталий Ким также поблагодарил депутатов за поддержку решения и налогоплательщиков, благодаря которым область и Николаев получили дополнительные поступления.

— Действительно тяжелые времена, и благодаря налогоплательщикам помощь поступает как области, так и городу Николаеву. Поэтому я желаю вам правильно использовать деньги в этом году, — сказал Виталий Ким.

Напомним, что доходная часть общего фонда бюджета Николаева за семь месяцев 2026 года была выполнена на 110,6%, то есть план был перевыполнен на 10,6% — город получил на 357 миллионов гривен больше, чем ожидалось.

Нехватка денег в бюджете Николаева

О проблеме с дефицитом бюджета городские власти говорят еще с начала года.

Еще в январе мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял о необходимости получения из государственного бюджета около 1,1 миллиарда гривен. В мае городской совет повторно обратился в Кабмин с просьбой о дополнительной дотации — на этот раз уже на 1,18 миллиарда гривен.

Александр Сенкевич тогда пояснил, что повторное обращение связано, в частности, с отсутствием ответа от Министерства финансов и Кабинета Министров.

— Это решение у нас возникло в результате отсутствия обратной связи с Министерством финансов и Кабинетом Министров. А также в связи со сменой состава Кабмина и назначением нового премьер-министра. Мы вновь обращаемся по поводу ситуации, которая никоим образом не изменилась с декабря 2025 года, когда мы планировали с вами бюджет. Мы снова обращаемся к ним и, как говорится, теперь в этом составе правительства больше представителей Николаевской области. Очень надеемся, что они помогут нам получить эту субвенцию, если не всю, то хотя бы частично. Но желательно, чтобы все вопросы, касающиеся субвенции, были профинансированы, — сказал мэр.

Уже в сентябре 2026 года вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Всеволод Ченцов поручил Минфину и ряду других ведомств рассмотреть обращение Николаевского городского совета о дополнительной дотации из государственного бюджета и представить предложения. Город просит 1,18 миллиарда гривен на обеспечение первоочередных расходов в 2026 году.

В то же время 6 августа Николаевский городской совет нашел почти 45 миллионов гривен на софинансирование установки блочно-модульных котельных. Эти средства появились благодаря перевыполнению доходной части бюджета за январь-июль. По данным департамента финансов, исполнение доходной части за семь месяцев составило 110,6%.

Однако эти 44,95 миллиона гривен не решают общей проблемы дефицита. Деньги будут направлены в качестве 10% софинансирования государственной программы установки блочно-модульных котельных в Николаеве. Общая стоимость проекта — около 450 миллионов гривен, из которых около 400 миллионов должно выделить государство. Котельные должны стать резервным источником тепла на случай перебоев с централизованным теплоснабжением.

Автор
Алина Квитко
Алина Квитко
Репортер
Корреспондентка НикВести, журналистка с 2016 года, имеет опыт репортерской и выпускающей редакторской работы, специализируется на политике, реформах, фоторепортажах и интервью.

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