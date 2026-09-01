В Николаевской области за сутки спасатели потушили 26 пожаров, один из которых возник после атаки

Пожар в Николаевской области 31 августа. Фото: ГСЧС

В понедельник, 31 августа, в Николаевской области спасатели потушили 26 пожаров. Один из них возник после атаки российских беспилотников в Николаевском районе — загорелся грузовик.

Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.

В ходе этой атаки ранения получил 54-летний мужчина. Медики оказали ему необходимую помощь, сейчас он проходит амбулаторное лечение.

Еще четыре пожара произошли в жилом секторе. В Николаеве горели жилой дом с сухостоем на площади 115 квадратных метров и домашние вещи в однокомнатной квартире.

В Вознесенске загорелась кухня в частном доме. Площадь пожара составила 4 квадратных метра.

В Врадиевке Первомайского района горел жилой дом на площади 120 квадратных метров. Рядом с местом возгорания находились гараж и автомобиль — спасатели не дали огню перекинуться на них.

Пожар в Николаевской области 31 августа. Фото: ГСЧС Пожар в Николаевской области 31 августа. Фото: ГСЧС

Еще один пожар произошел в селе Ивановка Куцурубской общины. Там загорелся автомобиль Volkswagen Passat, припаркованный под металлическим навесом возле гаража. Гараж удалось спасти.

Другие пожары были связаны с возгоранием сухостоя, мусора, кустарника и пожнивных остатков. Общая площадь горения превысила 10 гектаров.

Ранее спасатели показали, как работали на месте пожара, возникшего после российской атаки нахозяйственный супермаркет в Николаеве 29 августа.