В Николаевской области за сутки спасатели потушили 26 пожаров, один из которых возник после атаки
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- Мария ХамицевичКорреспондент
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В понедельник, 31 августа, в Николаевской области спасатели потушили 26 пожаров. Один из них возник после атаки российских беспилотников в Николаевском районе — загорелся грузовик.
Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Николаевской области.
В ходе этой атаки ранения получил 54-летний мужчина. Медики оказали ему необходимую помощь, сейчас он проходит амбулаторное лечение.
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Еще четыре пожара произошли в жилом секторе. В Николаеве горели жилой дом с сухостоем на площади 115 квадратных метров и домашние вещи в однокомнатной квартире.
В Вознесенске загорелась кухня в частном доме. Площадь пожара составила 4 квадратных метра.
В Врадиевке Первомайского района горел жилой дом на площади 120 квадратных метров. Рядом с местом возгорания находились гараж и автомобиль — спасатели не дали огню перекинуться на них.
Еще один пожар произошел в селе Ивановка Куцурубской общины. Там загорелся автомобиль Volkswagen Passat, припаркованный под металлическим навесом возле гаража. Гараж удалось спасти.
Другие пожары были связаны с возгоранием сухостоя, мусора, кустарника и пожнивных остатков. Общая площадь горения превысила 10 гектаров.
Ранее спасатели показали, как работали на месте пожара, возникшего после российской атаки нахозяйственный супермаркет в Николаеве 29 августа.
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