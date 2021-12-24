Агентство США по международному развитию (USAID) предоставило Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) средства, которые будут использованы для покупки и доставки в Украину 14 морозильных камер ультранизкой температуры для хранения вакцин Pfizer.

Об этом сообщает пресс-служба посольства США.

Оборудование планируют доставить в Украину в самое ближайшее время.

Эти специальные камеры позволяют одновременно хранить до 3 миллионов доз вакцин Pfizer, что позволяет обеспечить насущные дополнительные потребности в вакцинации после обнаружения в Украине нового варианта вируса «Омикрон».

Сообщается, что десять морозильных камер будут установлены в складских помещениях ГП «Укрмедснаб» Минздрава Украины в Киеве, где сохраняются вакцины на общегосударственном уровне. Оставшиеся четыре передадут в Харьков, Днепр, Львов и Одессу.

Ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки, 23 декабря, коронавирусом заразились 6647 человек, умерли — 248.