Агентство США по международному развитию (USAID) предоставило Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) средства, которые будут использованы для покупки и доставки в Украину 14 морозильных камер ультранизкой температуры для хранения вакцин Pfizer.
Об этом сообщает пресс-служба посольства США.
Оборудование планируют доставить в Украину в самое ближайшее время.
Эти специальные камеры позволяют одновременно хранить до 3 миллионов доз вакцин Pfizer, что позволяет обеспечить насущные дополнительные потребности в вакцинации после обнаружения в Украине нового варианта вируса «Омикрон».
Сообщается, что десять морозильных камер будут установлены в складских помещениях ГП «Укрмедснаб» Минздрава Украины в Киеве, где сохраняются вакцины на общегосударственном уровне. Оставшиеся четыре передадут в Харьков, Днепр, Львов и Одессу.
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Агентство США по международному развитию (USAID) предоставило Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) средства, которые будут использованы для покупки и доставки в Украину 14 морозильных камер ультранизкой температуры для хранения вакцин Pfizer.
Об этом сообщает пресс-служба посольства США.
Оборудование планируют доставить в Украину в самое ближайшее время.
Эти специальные камеры позволяют одновременно хранить до 3 миллионов доз вакцин Pfizer, что позволяет обеспечить насущные дополнительные потребности в вакцинации после обнаружения в Украине нового варианта вируса «Омикрон».
Сообщается, что десять морозильных камер будут установлены в складских помещениях ГП «Укрмедснаб» Минздрава Украины в Киеве, где сохраняются вакцины на общегосударственном уровне. Оставшиеся четыре передадут в Харьков, Днепр, Львов и Одессу.
Ранее сообщалось, что в Украине за минувшие сутки, 23 декабря, коронавирусом заразились 6647 человек, умерли — 248.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
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|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак