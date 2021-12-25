В Украине объемы потребления природного газа в ноябре 2021 года составили 2 960,4 млн кубометров, что на 21,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Сокращение потребления газа наблюдается в Украине седьмой месяц подряд — с мая 2021 года, когда газ начал дорожать на европейских рынках.
Как сообщалось, украинская государственная компания «Нафтогаз» 21 декабря обратилась в Европейскую комиссию с жалобой на злоупотребление российским «Газпромом» доминирующим положением на европейском рынке газа. Просит принять немедленные меры, чтобы нормализовать ситуацию.
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В Украине объемы потребления природного газа в ноябре 2021 года составили 2 960,4 млн кубометров, что на 21,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Об этом сообщает Государственная служба статистики.
Сокращение потребления газа наблюдается в Украине седьмой месяц подряд — с мая 2021 года, когда газ начал дорожать на европейских рынках.
Как сообщалось, украинская государственная компания «Нафтогаз» 21 декабря обратилась в Европейскую комиссию с жалобой на злоупотребление российским «Газпромом» доминирующим положением на европейском рынке газа. Просит принять немедленные меры, чтобы нормализовать ситуацию.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак