В Украине объемы потребления природного газа в ноябре 2021 года составили 2 960,4 млн кубометров, что на 21,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом сообщает Государственная служба статистики.

Сокращение потребления газа наблюдается в Украине седьмой месяц подряд — с мая 2021 года, когда газ начал дорожать на европейских рынках.

Как сообщалось, украинская государственная компания «Нафтогаз» 21 декабря обратилась в Европейскую комиссию с жалобой на злоупотребление российским «Газпромом» доминирующим положением на европейском рынке газа. Просит принять немедленные меры, чтобы нормализовать ситуацию.