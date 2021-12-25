С 24 декабря деньги по программе «єПідтримки» начали начислять «ПриватБанк», «Ощадбанк» и «Укргазбанк».

Об этом сообщает правительственный портал.

Там добавили, что более 3,6 миллиона человек уже открыли специальные счета в этих банках. Всего подали заявки больше 5 миллионов человек.