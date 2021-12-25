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С 24 декабря деньги по программе «єПідтримки» начали начислять «ПриватБанк», «Ощадбанк» и «Укргазбанк».
Об этом сообщает правительственный портал.
Там добавили, что более 3,6 миллиона человек уже открыли специальные счета в этих банках. Всего подали заявки больше 5 миллионов человек.
Как сообщалось, с января украинцы возрастом 60 лет и старше смогут потратить полученную от государства 1 тысячу гривен на социальные нужды.
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Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак
С 24 декабря деньги по программе «єПідтримки» начали начислять «ПриватБанк», «Ощадбанк» и «Укргазбанк».
Об этом сообщает правительственный портал.
Там добавили, что более 3,6 миллиона человек уже открыли специальные счета в этих банках. Всего подали заявки больше 5 миллионов человек.
Как сообщалось, с января украинцы возрастом 60 лет и старше смогут потратить полученную от государства 1 тысячу гривен на социальные нужды.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак