Маркетплейс «Rozetka» планирует приобрести банк, компания вела переговоры о покупке «Идея Банка» у польского «Getin Holding».
Об этом пишет Forbes.
Однако, конкуренцию за «Идея Банк» выиграл «ПУМБ» Рината Ахметова, заплатив польским владельцам около 50 миллионов долларов. По словам источника, «Rozetka» была в «шорт-листе» из трех потенциальных покупателей.
Кроме «ПУМБ» и Rozetka, банком предметно интересовался грузинский «TBC Bank», который в последние месяцы ищет варианты выхода на украинский рынок.
Как сообщает издание, соучредитель «Rozetka» Владислав Чечеткин не прокомментировал информацию о покупке банка. В пресс-службе компании также воздержались от комментариев.
Ранее сообщалось, что «Rozetka» проводит подготовку к выходу на IPO (первичное выставление акций).
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак
Маркетплейс «Rozetka» планирует приобрести банк, компания вела переговоры о покупке «Идея Банка» у польского «Getin Holding».
Об этом пишет Forbes.
Однако, конкуренцию за «Идея Банк» выиграл «ПУМБ» Рината Ахметова, заплатив польским владельцам около 50 миллионов долларов. По словам источника, «Rozetka» была в «шорт-листе» из трех потенциальных покупателей.
Кроме «ПУМБ» и Rozetka, банком предметно интересовался грузинский «TBC Bank», который в последние месяцы ищет варианты выхода на украинский рынок.
Как сообщает издание, соучредитель «Rozetka» Владислав Чечеткин не прокомментировал информацию о покупке банка. В пресс-службе компании также воздержались от комментариев.
Ранее сообщалось, что «Rozetka» проводит подготовку к выходу на IPO (первичное выставление акций).
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
Миколаївська міська рада – бурундуки-рятівники імені Чіпа&Дейла для ОДА, виконавчі органи ради – виконують що хочуть, хлєбало має значенняСтанислав Мартиросов
|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак