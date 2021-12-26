Маркетплейс «Rozetka» планирует приобрести банк, компания вела переговоры о покупке «Идея Банка» у польского «Getin Holding».

Об этом пишет Forbes.

Однако, конкуренцию за «Идея Банк» выиграл «ПУМБ» Рината Ахметова, заплатив польским владельцам около 50 миллионов долларов. По словам источника, «Rozetka» была в «шорт-листе» из трех потенциальных покупателей.

Кроме «ПУМБ» и Rozetka, банком предметно интересовался грузинский «TBC Bank», который в последние месяцы ищет варианты выхода на украинский рынок.

Как сообщает издание, соучредитель «Rozetka» Владислав Чечеткин не прокомментировал информацию о покупке банка. В пресс-службе компании также воздержались от комментариев.

Ранее сообщалось, что «Rozetka» проводит подготовку к выходу на IPO (первичное выставление акций).