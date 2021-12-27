Служба автодорог в Николаевской области объявила торги на капитальный ремонт отрезка трассы Р-75 «КПП Тимково» — Балта — Александровка» за 718 миллионов 171 тысячу 975 гривен.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных ProZorro, пишут НикВести.

Речь идет о двадцатикилометровом участке трассы от Первомайска до Березок.

Начало аукциона запланировано на 3 марта 2022 года. Победитель торгов должен будет закончить капитальный ремонт дороги до 20 июня 2024 года. У него будет возможность привлекать субподрядчиков к работам.

Напомним, ранее 14 километров трассы Р-75 ремонтировали за 342,9 миллиона гривен.

Также сообщалось, что Служба автодорог в Николаевской области объявила тендер на текущий средний ремонт участка дороги Н-14, который проходит через микрорайон Терновка, за 58,3 миллиона гривен.