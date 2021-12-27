Служба автодорог в Николаевской области объявила торги на капитальный ремонт отрезка трассы Р-75 «КПП Тимково» — Балта — Александровка» за 718 миллионов 171 тысячу 975 гривен.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных ProZorro, пишут НикВести.
Речь идет о двадцатикилометровом участке трассы от Первомайска до Березок.
Начало аукциона запланировано на 3 марта 2022 года. Победитель торгов должен будет закончить капитальный ремонт дороги до 20 июня 2024 года. У него будет возможность привлекать субподрядчиков к работам.
Напомним, ранее 14 километров трассы Р-75 ремонтировали за 342,9 миллиона гривен.
Также сообщалось, что Служба автодорог в Николаевской области объявила тендер на текущий средний ремонт участка дороги Н-14, который проходит через микрорайон Терновка, за 58,3 миллиона гривен.
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Служба автодорог в Николаевской области объявила торги на капитальный ремонт отрезка трассы Р-75 «КПП Тимково» — Балта — Александровка» за 718 миллионов 171 тысячу 975 гривен.
Об этом свидетельствуют данные системы публичных ProZorro, пишут НикВести.
Речь идет о двадцатикилометровом участке трассы от Первомайска до Березок.
Начало аукциона запланировано на 3 марта 2022 года. Победитель торгов должен будет закончить капитальный ремонт дороги до 20 июня 2024 года. У него будет возможность привлекать субподрядчиков к работам.
Напомним, ранее 14 километров трассы Р-75 ремонтировали за 342,9 миллиона гривен.
Также сообщалось, что Служба автодорог в Николаевской области объявила тендер на текущий средний ремонт участка дороги Н-14, который проходит через микрорайон Терновка, за 58,3 миллиона гривен.
|
Нові правила доступу до міськради та перешкоджання журналістам: ТОП-5 медіаподій 2021 року в МиколаєвіКатерина Середа
|
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|
Чиновники мэрии Николаева не использовали почти полмиллиарда гривенОлег Мудрак