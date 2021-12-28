Банковские карты в рамках программы «єПідтримка» получили 6,5 миллионов украинцев. На реализацию программы уже направлено 3 миллиарда гривен.

Об этом сообщила первый вице-премьер — министр экономики Юлия Свириденко, говорится на сайте Кабмина

— 6,5 миллионов украинцев уже получили банковские карты, 5,5 миллионов сформировали заявки и уже около 3 миллиардов гривен направлено на реализацию программы, — сказала Юлия Свириденко.

По словам Юлии Свириденко, в 2022 году программа будет модифицирована в соответствии с потребностями защиты экономики. В частности, появится возможность для людей старше 60 лет покупать лекарства за полученные в рамках помощи средства.

— Дальнейшее ее (программы, — прим.) усовершенствование будет зависеть от спроса, а также от того, какие отрасли будут нуждаться в государственной помощи. В будущем мы сможем легко подстроить ее под нужды экономики и новые вызовы, — отметила Юлия Свириденко.

Ранее сообщалось, что оформить карту для получения 1000 гривен по программе «єПідтримка» можно в шести банках, а еще тринадцать банков находятся на стадии подключения.



