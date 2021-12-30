С началом 2022 года безработные и малообеспеченные украинцы смогут рассчитывать на финансовую подушку от государства для открытия своего дела.

Об этом сообщили в Министерства социальной политики.

Новая бюджетная программа получила название «Рука помощи». Для реализации плана парламент предусмотрел 100 миллионов гривен.

Размер тела кредита будет составлять 15 минимальных зарплат (около 100 тысяч гривен). Полученные деньги могут быть потрачены только на покупку оборудования и материалов, необходимых для начала бизнеса. Срок погашения — три года.

Сумма кредита будет уменьшаться за каждые выплаченные налоги и за размер единого социального взноса. К примеру, бизнесмен, уплативший 20 тысяч налогов в год, сократит кредит на эти самые 20 тысяч. Помимо этого, если соискатель помощи возьмет к себе в штат двух человек из центра занятости, он полностью освобождается от уплаты ссуды.

— Для получения финансовой помощи следует обратиться с заявлением в центр занятости по месту жительства. Кроме того, в центр занятости необходимо предоставить справку об отсутствии привлечения к уголовной ответственности, судимости и бизнес-план будущего дела, — добавляют в Минсоцполитики.

Как сообщалось, у канадского бизнеса, вложившегося в украинскую альтернативную энергетику, возник конфликт с Никопольским заводом ферросплавов Игоря Коломойского, который подтолкнул компанию к выводу активов с украинского рынка.