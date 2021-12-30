Ukranian Chemical Products, входящая в Group DF Дмитрия Фирташа, заключила сделку с российской компанией. Все активы компании в Крыму отходят Русскому титану.

Об этом пишет НВ.

В компании отчитались, что сделка закрыта и они больше не владеют недвижимостью в оккупированном Крыму.

— Условия соглашения предусматривают, что все движимое и недвижимое имущество бывшего завода Крымский титан переходит в собственность покупателя. Сделка закрыта, соответствующие изменения внесены органами государственной регистрации Украины в реестры, — говорится в заявлении Group DF.

Менеджеры Фирташа заявили, что из-за аннексии Крыма стоимость их активов в Крыму сильно упала в цене.

— Не имея контроля над этим активом с 2016 года, Группа искала возможность его продажи, — акцентировали в Group DF.

UCP известен как крупный производитель диоксида титана, которое сосредоточено в Армянске, расположенного в оккупированном Крыму. В 2014 предприятие перерегистрировали из Крыма в Киев, а его собственником стала Ostchem Germany GmbH из Гамбурга.

— ООО Русский титан (Петрозаводск, Карелия), согласно данным аналитической системы СПАРК-Интерфакс, было создано в июле 2021 года с уставным капиталом 10 тыс. руб. Его учредителями выступили Сергей Романенко — 50%, Роман Степанов (является директором) — 30% и Сергей Максимов — 20%. Основным видом деятельности указана добыча и обогащение титаномагниевого сырья, — приготовили справку по покупателю в «НВ».

Ранее сообщалось, канцлер Австрии Себастьян Курц вернулся домой из встречи в Тель-Авиве на борте, которым, вероятно, владеет беглый олигарх Дмитрий Фирташ.