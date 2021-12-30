В Украине продолжат выплачивать тысячу гривен полностью вакцинированным против коронавируса украинцам в течение 2022 года.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации в Telegram.

— «єПідтримка» будет продолжаться весь следующий год. Если вы не успели оформить заявку в приложении «Дія», то еще имеете возможность это сделать, — отметили в Минцифры.

Украинцы, которые подали заявку на получение «ковидной тысячи» с 30 декабря, смогут получить средства в 2022 году.

Сейчас средства получили более 5,8 миллионов украинцев.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 1 января граждане старше 60 лет смогут воспользоваться программой «єПідтримка», чтобы купить лекарства.