В Украине продолжат выплачивать тысячу гривен полностью вакцинированным против коронавируса украинцам в течение 2022 года.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации в Telegram.
— «єПідтримка» будет продолжаться весь следующий год. Если вы не успели оформить заявку в приложении «Дія», то еще имеете возможность это сделать, — отметили в Минцифры.
Украинцы, которые подали заявку на получение «ковидной тысячи» с 30 декабря, смогут получить средства в 2022 году.
Сейчас средства получили более 5,8 миллионов украинцев.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 1 января граждане старше 60 лет смогут воспользоваться программой «єПідтримка», чтобы купить лекарства.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
В Украине продолжат выплачивать тысячу гривен полностью вакцинированным против коронавируса украинцам в течение 2022 года.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации в Telegram.
— «єПідтримка» будет продолжаться весь следующий год. Если вы не успели оформить заявку в приложении «Дія», то еще имеете возможность это сделать, — отметили в Минцифры.
Украинцы, которые подали заявку на получение «ковидной тысячи» с 30 декабря, смогут получить средства в 2022 году.
Сейчас средства получили более 5,8 миллионов украинцев.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 1 января граждане старше 60 лет смогут воспользоваться программой «єПідтримка», чтобы купить лекарства.