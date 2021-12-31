Кабинет министров утвердил новую программу по устройству границы с Россией и Белоруссией с бюджетом около 36 миллиардов гривен.

Об этом сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на Администрацию Государственной пограничной службы.

Предварительная программа обустройства границы (проект «Стена») действовала с мая 2015 года и завершается 1 января 2022 года. Вместо нее будет действовать новая программа до 2024 года, которую правительство утвердило 15 декабря. Ориентировочный объем финансирования из госбюджета для ее выполнения составит 36,3 миллиардов гривен.

Отмечено, что в 2022 году планируется обустроить 1676 км границы с Россией и 1084 км — с Беларусью. До 2024 года будет защищена граница с Молдовой и со странами ЕС. Ожидается, что обустройство приведет к уменьшению потерь госбюджета от контрабанды на 100-150 миллиардов. гривен в год. Выполнять программу будет Госпогранслужба, Министерство инфраструктуры и обладминистрации.

Напомним, для завершения обустройства границы с Россией и Беларусью необходимо 17 миллиардов гривен. МВД ранее обратилось к правительству с требованием заложить эти цифры в бюджет 2022.