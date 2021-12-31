Президент Владимир Зеленский подписал указ о повышении минимальной зарплаты военнослужащим. Нововведения не распространяются на военнослужащих срочников.

Об этом идет речь на сайте Офиса президента.

Согласно указу правительство должно обеспечить с 2023 года минимальное денежное обеспечение военным на уровне не менее двукратного размера минимального размера заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года.

Кроме того, Кабмин до 30 июня 2022 года должен внести в Верховную Раду законопроект по усовершенствованию системы зарплаты военным с учетом опыта ведущих стран.

Указ вступает в силу с его опубликования.

Напомним, горсовет разрабатывает отдельную программу, которая позволит за деньги городского бюджета закупать жилье военнослужащим, базирующимся в Николаеве. Она также будет предполагать возможность софинансирования со стороны Министерства обороны Украины.