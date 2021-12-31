Президент Владимир Зеленский подписал указ о повышении минимальной зарплаты военнослужащим. Нововведения не распространяются на военнослужащих срочников.
Об этом идет речь на сайте Офиса президента.
Согласно указу правительство должно обеспечить с 2023 года минимальное денежное обеспечение военным на уровне не менее двукратного размера минимального размера заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года.
Кроме того, Кабмин до 30 июня 2022 года должен внести в Верховную Раду законопроект по усовершенствованию системы зарплаты военным с учетом опыта ведущих стран.
Указ вступает в силу с его опубликования.
Напомним, горсовет разрабатывает отдельную программу, которая позволит за деньги городского бюджета закупать жилье военнослужащим, базирующимся в Николаеве. Она также будет предполагать возможность софинансирования со стороны Министерства обороны Украины.
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Війна – це мир, свобода – це рабство, незнання – сила, 1984 – 2021 транзитСтанислав Мартиросов
Президент Владимир Зеленский подписал указ о повышении минимальной зарплаты военнослужащим. Нововведения не распространяются на военнослужащих срочников.
Об этом идет речь на сайте Офиса президента.
Согласно указу правительство должно обеспечить с 2023 года минимальное денежное обеспечение военным на уровне не менее двукратного размера минимального размера заработной платы, установленной законом на 1 января календарного года.
Кроме того, Кабмин до 30 июня 2022 года должен внести в Верховную Раду законопроект по усовершенствованию системы зарплаты военным с учетом опыта ведущих стран.
Указ вступает в силу с его опубликования.
Напомним, горсовет разрабатывает отдельную программу, которая позволит за деньги городского бюджета закупать жилье военнослужащим, базирующимся в Николаеве. Она также будет предполагать возможность софинансирования со стороны Министерства обороны Украины.