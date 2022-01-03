С 1 января вступил в силу закон, отменяющий акцизные марки для определенных видов вин при ферментном происхождении спирта — на уплату акцизов это не повлияет.

Об этом пишет «Экономическая правда».

Речь идет о налоговом законе № 5600, предусматривающем отмену акцизных марок для обычных (неигристых) видов вина и сброженных напитков крепостью свыше 1,2% объемных единиц этилового спирта, но не выше 15%. При условии, что этиловый спирт, который содержится в готовом продукте, имеет полностью ферментное происхождение.

Также изменения касаются тестовых образцов алкогольных напитков, не предназначенных для розничной продажи, а ввозимых для проведения исследований или испытаний. Однако объем ограничен — не больше 3 литров каждого изделия.

Под проведением исследований и испытаний речь идет о калибровке лабораторного оборудования, проведении дегустаций, изучении физико-химических показателей, дизайна.

При этом об отмене платы акциза речь не идет — только о том, что у производителей отпадает необходимость закупать эту марку у налоговиков и клеить ее (если приклеили неправильно — это автоматически штрафные санкции от налоговой).

К этой маркировке акцизными марками подлежали все реализуемые в Украине алкогольные напитки с содержанием этилового спирта этилового свыше 8,5% объемных единиц.

Напомним, с января 2022 года в Украине вырастет стоимость большинства алкогольных напитков — так, пиво крепостью 8% будет стоить на 2,1 гривны больше.