С января 2022 года в Украине вырастет стоимость большинства алкогольных напитков — так, пиво крепостью 8% будет стоить на 2,1 гривны больше.

О этом сообщает «Апостроф».

В соответствии с законопроектом № 5600, в Украине вводятся новые правила расчета «пивного акциза», который теперь будет опираться на количество этилового спирта в напитке. Пиво будет будет облагаться налогом по ставке 59,82 гривны за 1 литр этилового спирта, израсходованного на его производство. В настоящее время действует налог в размере 2,78 гривны за литр пива вне зависимости от крепости.

Таким образом, пиво крепостью 4% подешевеет на 39 копеек, а пиво крепостью 8% — подорожает на 2 гривны 1 копейку. Для других видов алкоголя акцизный налог (косвенный налог, налагаемый на момент производства на товары массового потребления внутри страны), повышается на 5%.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг одобрила повышение тарифов на воду для коммунального предприятия «Николаевводоканал».

Директор «Николаевводоканала» Борис Дуденко заявил, что повышение с 1 января тарифа на водоснабжение не решит финансовые трудности предприятия.