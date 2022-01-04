Украина не подпишет соглашение о «промышленном безвизе» с Евросоюзом в 2022 году.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила в интервью Интерфакс-Украина.

— Нет. Я предлагаю вернуться к этому вопросу ближе к лету 2022 года, тогда я смогу назвать конкретные даты, — заявила Ольга Стефанишина.

По словам чиновницы, летом текущего года будет завершаться работа миссий, которые оценивают готовность Украины к заключению соглашения, и после их завершения правительство сможет инициировать официальные переговоры.

— Но прежде чем завершится эта оценка и будут представлены рекомендации, процесс официальных переговоров мы не сможем инициировать. КРI который бы я устанавливала на 2022 год — это начало официальных переговоров. Они могут быть очень быстрые, если удастся построить политический консенсус в Еврокомиссии по этому соглашению, — заявила Ольга Стефанишина.

На уточняющий вопрос, допускает ли она возможность заключения соглашения в 2022 году, Ольга Стефанишина ответила отрицательно.

Напомним, в прошлом году Украина и Евросоюз подписали соглашение о совместном авиационном пространстве. Оно должно способствовать активизации авиаперевозок и росту экономики в сфере туризма.