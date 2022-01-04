Российский «Газпром» в начале 2022 года существенно уменьшил транзит газа по территории Украины. Вместо контрактных 109,6 млн кубометров поставляет в Европу всего 52,5 млн кубометров.

Об этом сообщил генеральный директор «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон в Facebook.

— Ожидается, что сегодня, 4 января, падение транзита продолжится, поскольку номинации по состоянию на начало газовых суток составляют около 50,5 млн куб. м в сутки. Это будет самый низкий уровень транзита начиная с конца января 2020 года, — сообщил Сергей Макогон.

Как сообщалось, прокачка российского газа через Украину в направлении Словакии в первых числах января 2022 года упала втрое.