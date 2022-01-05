Департамент финансового контроля и борьбы с коррупцией Николаевского горсовета объявил торги на услуги по демонтажу временных сооружений за 819 тысяч 783 гривны.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro.

Победитель должен будет предоставлять такие услуги до конца 2022 года. Аукцион запланирован на 17 января. Сумма предусматривает разборку и вывоз мусора с 643,27 м2. Таким образом демонтаж с последующим вывозом мусора на 1 м2 обойдется в 1 тысячу 274 гривны.

Отметим, что всего в бюджете Николаева на 2022 год предусмотрено 1,2 миллиона гривен для департамента на снос МАФов и бордов.

Напомним, что депутаты городского совета неоднократно предъявляли претензии к департаменту. По их мнению, его работа неэффективна, а сотрудники департамента занимаются только сносом МАФов, вместо того, чтобы контролировать использование денег бюджета. В итоге на последней сессии горсовета была создана специальная комиссия, которая изучит работу департамента внутреннего финансового контроля.

Надавно департамент начал брать пробы асфальта в недавно отремонтированных дворах, чтобы проверить соответствие его реальной толщины заявленной.

Директор антикоррупционного департамента Андрей Ермолаев утверждает, что активизация работы в новом направлении не связана с созданной депутатами Николаевского горсовета комиссии, которая должна проверить работу подведомственной ему структуры.

Также он считает, что претензии к его работе у депутатов возникают из-за того, что они не знают о большом пласте деятельности подразделения.

Летом Елена Киселева заявила, что Департамент внутреннего финансового контроля, надзора и противодействия коррупции Николаевского городского совета не оправдал своего создания.

Напомним также, что Андрей Ермолаев прокомментировал отчет Госаудитслужбы, в котором указываются многомиллионные траты на содержание исполнительных органов Николаевского горсовета.