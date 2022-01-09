В Николаеве на улице Кузнечной возле дома №160 установили новый рекламный борд, горожане уверены, что это незаконная конструкция.

Об этом николаевцы сообщили в Facebook-группе «Contact Center при Николаевском горсовете».

— Требую убрать в срочном порядке, так же, как он и появился. Так же прошу Вас обратить внимание на то, что эта незаконная конструкция перекрывает уличное освещение, установлена с нарушениями, также имеет неудовлетворительный внешний вид, — указал автор сообщения.

Глава партии «Национальный корпус» в Николаеве, член исполкома горсовета Никита Плеханов подтвердил, что исполнительный комитет не давал разрешений на установку этой конструкции.

Напомним, в Николаеве планируют сократить на треть количество билбордов по Херсонскому шоссе и Космонавтов. Больше всего рекламных конструкций уберут на второй локации: от 141 останется чуть больше половины. На Херсонском шоссе снимут треть: с 96 до 62.

Напомним, аудит бюджета Николаева показал, что в период с января 2018 года по март 2021 года город потерял 14,2 миллиона гривен из-за стоимости аренды городской земли под размещение рекламы, которая не пересматривалась 10 лет.

Осенью прошлого года главный архитектор Николаева Андрей Цымбал заявил, что Департамент архитектуры готовит документы на демонтаж 400 рекламных конструкций в городе.